Шахматист Каспаров объявлен в международный розыск

Шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ему заочно предъявили обвинения за оправдание терроризма в интернете, согласно части 2 статьи 205.2 УК РФ, и нарушение порядка деятельности иностранного агента в соответствии с частью 2 статьи 330.1 УК РФ.

Каспарова внесли в список лиц, выполняющих функцию иноагента, в мае 2022 года. Причиной тому послужило получение финансирования от американской организации Human Rights Foundation и Украины.

В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста. Его обвинили по статье о публичных призывах к осуществлению терактов. Каспарову грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Уже в феврале 2026-го следователи заочно обвинили его в двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента. Оба уголовных дела были объединены в одно производство.