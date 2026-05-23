ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области с участием "живой бомбы"

Силовики предотвратили теракт в Белгородской области, который планировала местная жительница, завербованная украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, белгородчанка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее перевести крупную сумму на якобы безопасный счет. Затем с ней связались неизвестные лица, выдавшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных средств убедили участвовать в операции по задержанию преступников.

Согласно плану куратора, женщина должна была извлечь из тайника взрывное устройство, привести его в общественное место и активировать. Это привело бы к ее гибели и значительным жертвам среди мирных граждан, подчеркнули в ФСБ.

Однако белгородчанка проявила бдительность и добровольно обратилась в территориальное подразделение ФСБ. Благодаря своевременным мерам, планировавшаяся диверсия была предотвращена, а взрывное устройство обезврежено. В настоящее время ведется розыск организаторов террористической атаки и их пособников.

В связи с произошедшим в ФСБ обратили внимание на активное использование украинскими спецслужбами "живых бомб". В частности, в 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске произошли три резонансных теракта с участием смертников, завербованных через мошеннические кол-центры.

"(Они. – Прим. ред.) до момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков", – отметили в службе.

Вместе с тем в ведомстве напомнили о том, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центробанка, Пенсионного фонда, портала "Госуслуги" и других госструктур России никогда не звонят через мессенджеры МАХ, Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и другие. Они также не запрашивают коды из СМС и не привлекают граждан к участию в оперативно-розыскных мероприятиях дистанционно.

"Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в правоохранительные органы", – заключили в ФСБ.

Всего с начала 2026 года в России удалось предотвратить 101 преступление террористической направленности, включая 78 терактов. Как уточняли в Федеральной службе безопасности, украинские спецслужбы продолжают активно искать в Сети, соцсетях и популярных мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий против РФ.