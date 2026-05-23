23 мая, 09:42

Политика

Володин предрек Зеленскому подобие Нюрнбергского трибунала

Украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР.

По мнению парламентария, на Украине пытаются любыми способами, включая совершение чудовищных преступлений, удержаться у власти точно так же, как более 80 лет назад пытался сохранить свое влияние фашистский режим.

"Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе", – написал депутат в своем канале в МАХ.

Он также подчеркнул, что неонацистский режим Украины целенаправленно атакует гражданские объекты на территории РФ, осознавая, что там находятся больницы, учебные заведения и жилые дома.

"Вчера в Старобельске Луганской Народной Республики была совершена атака на педагогический колледж. Пострадали и погибли дети. Буквально в это время в Киеве со всеми воинскими почестями проходило перезахоронение останков лидеров движения украинских националистов, присягавших на верность Третьему рейху", – обратил внимание Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что эти лидеры во время Великой Отечественной войны были пособниками немецких нацистов, от которых погибли миллионы украинцев. Сегодня же их именами называют улицы в стране.

"Все это не может иметь никакого оправдания. И уж тем более поддержки. Они проигрывают на поле боя так же, как и фашисты в годы Великой Отечественной войны. Как и тогда, сегодня от рук неонацистов гибнут мирные жители, женщины, дети", – заключил политик.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа попали под обстрел со стороны ВСУ 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

По последним данным, число погибших возросло до 10 человек, еще 38 получили ранения. При этом судьба 11 студентов колледжа остается неизвестной.

После удара ВСУ по Старобельску был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Обстановка в городе остается напряженной, до сих пор не установлено местонахождение 15 человек. Спасательные службы МЧС России продолжают разбирать завалы, работая в усиленном режиме.

