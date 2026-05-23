23 мая, 09:55Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Временные ограничения на прилет и вылет судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
По данным ведомства, данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Ранее временные ограничения были сняты в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения также вводились в аэропорту Домодедово. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных изменениях в графике вылета и прилета авиарейсов.