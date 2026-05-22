22 мая, 06:10
Ограничения на полеты сняты во всех московских аэропортах
Ограничения на прием и выпуск авиарейсов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Все три аэропорта в данный момент восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.
Временные ограничения на полеты вводились в столичных аэропортах с вечера 21 мая в связи с очередной попыткой атаки беспилотников на Московский регион.
За последние несколько часов подразделения ПВО уничтожили семь дронов на подлете к Москве. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.