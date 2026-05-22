22 мая, 04:16

Происшествия

Девять округов Херсонской области оказались обесточены из-за атаки БПЛА

Девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Без света остались жители Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов. Энергетики и аварийные службы уже работают на местах ЧП.

В конце апреля кратковременная потеря внешнего электроснабжения произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В период отсутствия подачи электроэнергии собственные нужды АЭС около часа обеспечивались за счет резервных дизель-генераторов, которые были включены в штатном режиме.

Персонал станции действовал оперативно и профессионально. В короткие сроки штатная система электроснабжения станции была восстановлена, после чего все дизель-генераторы перевели в режим дежурства.

