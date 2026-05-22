Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 04:58

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Леонова: штрафы грозят за выращивание картофеля для перепродажи

Эксперт предупредила россиян о штрафах за выращивание картофеля для перепродажи

Фото: depositphotos/PIXbank

Административная ответственность может грозить россиянам за выращивание картофеля на собственном участке для перепродажи. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

"Выращивание картошки на своем усадебном участке не влечет никаких штрафных санкций, если дачники выращивают ее исключительно для себя, для своего личного пользования без дальнейшей перепродажи", – сообщила эксперт.

Однако если гражданин будет использовать урожай в коммерческих целях и при этом нарушать ряд правил, то он подпадает под действие КоАП РФ. В частности, статья 10.12 предусматривает для граждан штраф от 300 до 500 рублей.

Речь идет о таких нарушениях, как использование несертифицированных семян или семян, не соответствующих требованиям сертификации, а также посадки пророщенной картошки, оставшейся с прошлого года.

Если дачник хочет продавать выращенный картофель, то ему нужно покупать сертифицированный посадочный материал у официальных поставщиков, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае это будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью, что грозит штрафом от 500 до 2 000 рублей, согласно статье 14.1 КоАП РФ.

Ранее МВД и Генпрокуратуру РФ попросили изъять из продажи саженцы и семена растений, выдуманных искусственным интеллектом (ИИ). В преддверии дачного сезона некоторые продавцы предлагают россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками.

Речь идет о продаже "тигровых груш", плоды которых напоминают расцветку хищников, "малино-клубничных деревьев", "красно-черных яблонь" с мякотью плодов цвета угля, "радужной земляники", "синей малины", несуществующих гибридов роз и прочих саженцев.

"Новости дня": в России могут уменьшить плату за электричество для дачников

Читайте также


общество

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика