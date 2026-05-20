Эксперт Бондарь: москвичам грозит штраф до 10 тыс руб за несанкционированные грядки у дома

Жителям столицы грозит штраф за несанкционированные грядки на придомовой территории, в парках и лесах, предупредили эксперты. Где в городе разрешено разбивать собственный огород и как все правильно оформить, разбиралась Москва 24.

Главный огородник

С приходом тепла у москвичей появилась возможность арендовать землю для различных посадок. Например, до 5 сентября горожане смогут вырастить цветы в общественном огороде в Парке Горького.

Участие платное: аренда клумбы на сезон стоит 12 000 рублей. В эту сумму входит использование земли, набор цветовода (инструкция и семена), встречи с консультантом и садовый инвентарь на месте – лейки, инструменты, фартуки.

Также до 5 сентября будет работать программа "Зеленая школа", которая позволяет на сезон стать обладателем собственной грядки в центре Москвы. Посадить семена и понаблюдать за их ростом могут как дети, так и взрослые. В 2026 году для этих целей выделили 37 больших и 120 маленьких грядок.

Чтобы поучаствовать, нужно выбрать и оплатить аренду площадки. Есть большая 120 на 80 сантиметров – ее стоимость составит 9 000 рублей. Также можно отдать предпочтение маленькой, 120 на 40 сантиметров, цена – 6 000 рублей. Все необходимое включено: перчатки, инструменты, фартуки, лейки, семена, рассада и инструкция.

Помимо этого, специалисты ежедневно поливают и отслеживают состояние как грядок, так и клумб, остальной уход участники берут на себя, пользуясь специальными инструкциями. Посетить любую из площадок можно в течение всего сезона: с понедельника по воскресенье с 11:00 до 19:00.

Кроме того, каждые две недели группа будет общаться на огороде с агрономом: во время встречи можно задать интересующие вопросы и дополнительно посадить что-то. В свою очередь, 5 сентября для участников проведут праздник сбора урожая – взвесят выращенное, сфотографируют и узнают, кто стал главным городским огородником в этом году.

Дорогая грядка

В свою очередь, те, кто решил высадить грядки прямо во дворе, должны перед этим обратиться к председателю совета многоквартирного дома или его членам. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.



Виктор Федорук эксперт ЖКХ После проводится голосование. Если решение поддержало более 50% членов совета, председатель направляет заявку в управляющую компанию, ТСЖ или органы местного самоуправления – в зависимости от ситуации и выбранного способа реализации проекта.

Эксперт подчеркнул, что в УК есть специалисты, которые занимаются благоустройством двора: если заранее с ними пообщаться, те могут подсказать, как более грамотно организовать посадку, уверен Федорук.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с Москвой 24 пояснил, что факт посадки чего-либо (в данном случае грядок) без решения собрания собственников могут расценить как самовольное занятие участка (статья 7.1 КоАП РФ).

"За подобное предусмотрен штраф от 5 000 до 10 000 рублей либо от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, если она известна", – уточнил специалист.

Однако, по его словам, денежное наказание за данное деяние следует крайне редко – зачастую человека просто просят убрать грядку, причем обратиться с жалобой могут соседи или управляющая компания. Если же проигнорировать требование, дело может дойти до суда, разъяснил эксперт.

Также специалист уточнил, что, если кто-то без спроса сажает овощи на соседском участке (на территории другого дома), это тоже могут расценивать как самовольное занятие чужой земли. Здесь сработает та же статья (7.1 КоАП РФ) с аналогичными штрафами.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если говорить о городских территориях вроде газонов или скверов, то они, как правило, принадлежат муниципалитету. Сажать там грядки без разрешения не получится – накажут опять же по статье 7.1 КоАП РФ. Подать иск в суд может муниципалитет, а поводом обычно становятся жалобы жителей. Также подойдут показания свидетелей, фотографии или записи с камер видеонаблюдения, включая те, что установлены на домах или на столбах.

Эксперт предупредил, что огород также запрещено организовывать и в лесу, поскольку территория имеет целевое назначение, а нарушение могут обнаружить после плановых проверок или сигнала от грибников.

"Если человек занял лесной участок без документов, ему грозит штраф от 20 000 до 50 000 рублей (статья 7.9 КоАП РФ). В любом случае, независимо от штрафов, нарушителю придется все убрать и привести землю в порядок", – сказал специалист.

Также дополнительные иски в суд могут направить работники лесничества, Минприроды или Россельхознадзора, заключил Бондарь.