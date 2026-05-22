22 мая, 05:26

Лукашенко заявил, что не реагирует на "болтовню" Зеленского

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не реагирует на угрозы и прочую "болтовню" из Киева, в том числе от украинского президента Владимира Зеленского, по поводу того, что Минск якобы может быть втянут в текущий конфликт.

"Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным", – приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия начнет участие в конфликте только в том случае, если ее территория подвергнется агрессии.

Ранее Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии после слов Лукашенко о том, что Минск не намерен втягиваться в украинский конфликт. Зеленский заявил, что у Киева есть возможность "превентивно работать" в отношении руководства Белоруссии. Он также пригрозил Минску последствиями в случае агрессивных действий против Украины.

21 мая МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литовской Республики Эрикаса Вилканецаса из-за нарушения границы украинским беспилотником, залетевшим со стороны Литвы. Дрон должен был атаковать территорию России, но оказался в Витебской области.

Путин и Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил

