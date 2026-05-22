МИД РФ: Москва и Вашингтон сохраняют настрой на продолжение работы по Украине

Россия и США сохраняют настрой на продолжение диалога по Украине – МИД РФ

Фото: depositphotos/denisismagilov

Москва и Вашингтон сохраняют настрой на продолжение переговорной работы по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению двустороннего сотрудничества. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Ведомостям".

"Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта", – указал дипломат.

Рябков подчеркнул, что полноценный диалог между Россией и Штатами на основе взаимоприемлемого баланса интересов необходим для существенной нормализации ситуации в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявляли, что столица готова принять американских переговорщиков.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в скором времени приедет в Россию в рамках рабочего визита.

