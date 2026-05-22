Аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на полеты также вводили в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Позже в Шереметьево отменили ограничения, и авиагавань вернулась к штатному режиму работы.

Меры безопасности вводятся в московских аэропортах в связи с попыткой атаки вражеских БПЛА. С вечера четверга, 21 мая, над территорией столичного региона было перехвачено пять дронов.