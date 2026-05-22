Аэропорт Шереметьево вновь открыт на прием и выпуск рейсов

В столичном аэропорту Шереметьево отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт возвращается к штатному режиму работы.

Между тем ограничения на полеты продолжают действовать во Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности вводятся в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА. С вечера 21 мая на подлете к Москве было уничтожено пять вражеских беспилотников.