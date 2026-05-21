Спуск от Дьякова городища до Царской набережной восстановят в "Коломенском"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спуск от Дьякова городища к Царской набережной восстановят в музее-заповеднике "Коломенское", сообщила пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Булыжную мостовую уложили для нужды жителей деревни Дьяково на рубеже XIX и ХХ веков несколько в стороне от ранее существовавшей исторической грунтовой дороги. При этом мостовую несколько раз ремонтировали и перекладывали.

С момента проведения последних работ уложенный прямо в грунт окатанный и колотый камень разъехался, отдельные участки дороги размыло, а спуск стал непригодным и небезопасным для нормального передвижения. Посетители жаловались на состояние дороги и обходили аварийные участки по траве, из-за чего лужайки вдоль мостовой сильно вытоптаны.

В рамках восстановительных работ специалисты извлекут поврежденный камень, очистят его от грязи и пыли, а затем обследуют. Если он будет в хорошем состоянии, его вернут на подготовленное для укладки новое основание. Разрушенный камень заменят. Кроме того, вытоптанные лужайки вдоль спуска засеят новой травой.

Вместе с тем в столице обновят музей-заповедник "Кузьминки-Люблино". Работы пройдут в несколько этапов и будут рассчитаны на два года.

В частности, в этом году рабочие отремонтируют входные и партерные зоны, а также центральную часть парка "Кузьминки". В лесной части проложат экотропу, которая расположится на высоте 4,5 метра над землей.