Одного пострадавшего при ЧП в школе под Севастополем отправят на лечение в Москву

Одного из школьников, пострадавших при обрушении балкона в школе поселка Кача под Севастополем, отправят на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

"Сейчас ситуация тяжелая, но стабильная, хотя принято решение, что одного мальчика будем отправлять в Москву", – сказал он.

Развожаев также заявил, что пострадавшим выпускникам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи экзаменов и окажут помощь при поступлении в вузы.

Балкон обрушился в школе № 13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя 20 мая. Дети вышли на него, чтобы сделать фотографии.

Всего, по данным губернатора, было госпитализировано 10 детей, одна девочка обратилась за помощью позднее самостоятельно. Также уточнялось, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц.