СК возбудил дела о нарушении правил безопасности и халатности после ЧП в школе в Крыму

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц (часть 1 статьи 216 и часть 1 статьи 293 УК РФ) после обрушения балкона в школе поселка Кача под Севастополем. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в МАХ.

Установлено, что капитальный ремонт здания выполнялся по контрактам между ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" и подрядной организацией. В мае 2025 года был подписан акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию.

Подрядчик, согласно документу, выполнил ремонт в полном объеме в соответствии с проектной документацией. Однако спустя ровно год конструкция балкона второго этажа рухнула.

Следствие допрашивает пострадавших выпускников, их законных представителей, работников школы и всех причастных к ремонту. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, изучается проектная и приемочная документация. Кроме того, действиям должностных лиц учреждения и ответственных за эксплуатацию здания будет дана оценка на предмет халатности.

Балкон обрушился в школе № 13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя 20 мая. Предварительно, дети вышли на балкон, чтобы сделать фотографии, когда конструкция рухнула.

По данным СК, травмы получили 10 детей, однако Развожаев сообщал о 9 пострадавших. При этом 2 учеников находятся в реанимации, врачи прилагают усилия, чтобы стабилизировать их состояние.

После ЧП местные власти проверят все работы, которые ведутся в старых городских зданиях в рамках реставрации.