Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань работает штатно. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились на фоне налетов беспилотников на Москву. Первая попытка атаки за сутки была зафиксирована примерно в 07:48 20 мая.

Помимо Внуково, Домодедово и Жуковский временно обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом в последнем ограничения пока не сняты.

