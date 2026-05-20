Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 18:07

Общество
Главная / Новости /

Юрист Шайдуллина: работник вправе игнорировать звонки руководства в обед

Юрист объяснила, возможно ли обязать сотрудника отвечать на звонки вне работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сотрудник вправе игнорировать любые звонки по работе во время законного отдыха, напомнила в разговоре с Москвой 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она отметила, что отвечать на звонки и сообщения руководителя или коллег после окончания рабочего дня обязаны только сотрудники с ненормированным графиком. В противном случае работник вправе не реагировать на что-либо.

Причем так можно поступать не только после смены, но и в обеденный перерыв, в выходные и праздничные дни, в отпуске и на больничном. Все это предназначено исключительно для отдыха и может быть использовано сотрудником по собственному усмотрению.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Юрист добавила, что, если работодатель прописал обязанность быть на связи во внерабочее время в локальных нормативных документах или применил к сотруднику, не ответившему в свое личное время на звонок, дисциплинарное наказание, подчиненный может пожаловаться в государственную инспекцию труда, в прокуратуру или в суд.

Руководство могут наказать по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ). Она предусматривает штрафы для должностных лиц и тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 1 до 5 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч, пояснила эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что устанавливать камеры видеонаблюдения в офисе разрешено только в том случае, если руководство может обосновать необходимость этого контролем рабочего процесса. Факт должен быть отражен в приказе или локальных нормативных актах.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика