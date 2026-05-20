Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 17:32

Шоу-бизнес

Шура поделился планами показать фильм о себе во всех кинотеатрах России

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Певец Шура (настоящее имя – Александр Медведев. – Прим. ред.) планирует, что кино о нем выйдет в прокат по всей России. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Я думаю, что кино у нас получится. Пока что я хочу, чтобы оно просто получилось качественным, но я уверен, что во всех кинотеатрах страны оно будет показываться и сможет вызвать интерес зрителя", – сказал он.

Ранее состоялась презентации книги Шуры "Смех и слезы". По словам певца, автобиография – это только начало. В ближайшем будущем начнутся съемки байопика о его пути.

Артист прославился в конце 90-х. Зрители его полюбили за эпатажный образ и яркие хиты. Среди них – "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна".

Тем временем другая звезда 90-х – певица Линда – оказалась участницей уголовного дела. Речь идет о присвоении прав на песни, принадлежавшие продюсеру Максиму Фадееву.

Линду заподозрили в том, что она и директор компании "Профит" Дарья Шамова незаконным образом переписали на себя права на звучащие в репертуаре артистки композиции. При этом ее продюсер Михаил Кувшинов стал подозреваемым в этом деле. Его отправили под домашний арест до 20 июня.

"Интервью": Шура – об онкологии

Читайте также


шоу-бизнескино

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика