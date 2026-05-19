19 мая, 14:41

Суд установил, что авторство песен "Ласкового мая" не принадлежит экс-продюсеру Разину

Фото: ТАСС/Александр Шогин

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года об установлении авторства песен группы "Ласковый май" за продюсером Андреем Разиным, который заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили адвокаты семьи вдовы исполнителя.

Уточняется, что судебное решение вступает в силу незамедлительно. По словам адвоката Олега Ситникова, суд согласился с доводом заявителя о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках заседания Хостинского районного суда Сочи в 2005 году он утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов. При этом уже в 2007 году Разин "вспомнил", что именно он является автором песен.

"Только что суд признал обоснованными наши доводы в апелляционной жалобе о том, что рассмотрение дела должно было осуществляться в порядке искового производства, и вынесение решения в порядке особого производства о признании факта, имеющего юридическое значение, является грубым процессуальным доказательством", – добавил он.

О возбуждении уголовного дела против Разина стало известно в ноябре 2025 года. Как указал адвокат семьи Шатунова, продюсер систематически присваивал деньги, которые были предназначены для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения Кузнецову.

Разину заочно предъявили обвинение в мошенничестве, также его объявили в международный розыск. Семья Шатунова сообщала, что общий размер ущерба по делу Разина может вырасти с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей из-за появления второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который связан с певцом.

судышоу-бизнес

