Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:09

Политика

Грузия потребовала от ЕС разъяснений после разгона митинга в Копенгагене

Фото: 123RF.com/jackf

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо в Евросоюз с требованием объяснить жестокий разгон мирной акции в Копенгагене. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Речь идет об акции, которая прошла 14 мая у здания датской компании Maersk. Пикетчики обвиняли ее в поставках оружия Израилю, однако полицейские силой разогнали собравшихся.

В связи с этим Грузия направила письмо с требованием о разъяснении главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, руководителю Евросовета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле.

"Как вы оцениваете то насилие, которое было в столице Дании, Копенгагене, когда с участниками мирной демонстрации сначала расправились дубинками, а потом против них использовали собак?" – сказал Кобахидзе.

Ранее антивоенная акция прошла в Тель-Авиве. В ходе протестов израильская полиция задержала 17 человек.

По информации СМИ, сотни демонстрантов собрались на театральной площади Хабима, призывая власти прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа. Митинг был согласован с властями, но он проходил с нарушениями предписаний службы гражданской обороны.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика