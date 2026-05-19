19 мая, 14:19

Транспорт

Хуснуллин сообщил о планах привлечь КНР к строительству дороги вдоль Каспия

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россия обсуждает участие КНР в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспийского моря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости.

"Мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные", – сказал он.

По словам вице-премьера, в настоящий момент отобрано уже порядка 20 транспортных проектов, которые прошли экспертизу Минтранса и получили заключения Минэкономразвития, что они имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития.

Одним из таких проектов является создание автомобильного коридора вдоль Каспийского моря, который включает в себя не только Россию, Казахстан и Туркменистан, но и выход на Иран с дальнейшим продлением на Афганистан и Пакистан.

Ранее Хуснуллин отмечал, что строительство скоростной автотрассы Джубга – Сочи, которое приостановили из-за проблем с финансированием, отложено на 1–2 года. При этом строительство обхода Адлера будет продолжаться "несмотря ни на что", отмечал вице-премьер. Скоростная автомагистраль Джубга – Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза.

