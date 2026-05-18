Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 11:46

Транспорт

Строительство скоростной трассы Джубга – Сочи отложили на 1–2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство скоростной автотрассы Джубга – Сочи, которое приостановили из-за проблем с финансированием, отложено на 1–2 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время продолжается подготовка проектно-сметной документации.

"По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы", – пояснил Хуснуллин.

При этом зампред правительства подчеркнул, что строительство обхода Адлера будет продолжаться "несмотря ни на что".

Скоростная автомагистраль Джубга – Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. В конце марта Хуснуллин заявил о приостановке строительства трассы из-за вопросов финансирования.

Между тем более 6 километров дорог планируется реконструировать и построить на юге Москвы в 2026 году. Согласно проекту, работы затронут в том числе путепровод по основному ходу Каширского проезда через Южную рокаду длиной около 70 метров. Рядом благоустроят и озеленят 7 гектаров территории.

Появление новых дорог должно улучшить транспортную доступность и сделать жизнь жителей юга столицы комфортнее.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика