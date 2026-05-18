Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 12:08

Безопасность
Главная / Новости /

В МВД призвали уменьшить объем персональной информации в открытом доступе

В МВД рассказали, как обезопасить себя от государственного доксинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чтобы обезопасить себя от государственного доксинга, необходимо уменьшить объем личной информации в открытом доступе, внимательно относиться к цифровой гигиене и настройкам приватности аккаунтов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рекомендовали удалить из публичных профилей домашний адрес, номера телефонов и информацию о близких. Также советуют отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями маршрутов.

Государственный доксинг подразумевает использование публикации личной информации в качестве инструмента давления и информационно-психологического воздействия, пояснили в МВД.

В качестве примера ведомство привело украинский ресурс "Миротворец", где публикуются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей, а также граждан, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.

Риск, связанный с такими ресурсами, не ограничивается только публикацией данных, отметили в управлении. Информация из этих баз может быть использована для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, вербовки, давления на близких и даже для террористических актов. Чаще всего в открытый доступ попадает информация не только о самом человеке, но и сведения о членах его семьи, месте работы, социальных связях и маршрутах перемещения.

В ведомстве обратили внимание, что сегодня объектом подобного интереса могут стать не только военные или госслужащие. Основанием для внимания могут послужить профессия человека, его общественная активность, публикации в соцсетях или даже родственные связи.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время ГД намерена выйти на новые решения по защите россиян от телефонного и кибермошенничества. Он добавил, что в стране продолжают совершенствоваться механизмы, учитывая, что мошенники используют новые технологии.

Читайте также


безопасность

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика