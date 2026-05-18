У актеров Козловского и Акиньшиной родился сын

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу артиста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Козловский написал, что смысл "есть во всем и всегда", однако особенно остро он ощущается именно после рождения ребенка. Актер также поблагодарил Акиньшину за "это чудо" и "руки, которыми можно теперь обхватить небо". Мальчика назвали Лео.

"06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. <...> Добро пожаловать в этот мир!" – поделился эмоциями Козловский.

Он также добавил, что теперь у пары есть "самый ценный подарок на свете", но "без инструкции по применению", поэтому актеры продолжают изучение.

Для Акиньшиной Лео стал четвертым ребенком – у нее есть сыновья Филипп и Константин, а также дочь Эми. У Козловского есть дочь по имени Ода Валентина.

Ранее родителями стали российские актеры Святослав Рогожан и Мила Ершова. Их первенец Кай родился 20 апреля. Рогожан опубликовал в соцсети пост, в котором поблагодарил супругу за сына и признался, что был счастлив находиться рядом с ней в этот день.

