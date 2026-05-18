18 мая, 14:12Технологии
Суд оштрафовал разработчика игр Epic Games на 2 млн рублей
Фото: 123RF.com/burdun
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал американского разработчика видеоигр Epic Games. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Компания Epic Games, Inc. признана виновной в нарушении законодательства России в области персональных данных. Ей назначен штраф в размере 2 миллионов рублей. При этом в суде не разъяснили, в чем именно заключается нарушение.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причиной стало неудаление запрещенного контента.
Эта же судебная инстанция вынесла решение в отношении TikTok Pte. Ltd., Pinterest Inc. и Twitch Interactive Inc. Суммарно платформы были оштрафованы на 14 миллионов рублей.