Столичный суд оштрафовал Character.ai на 7,5 млн рублей

Таганский суд в столице оштрафовал компанию Character Technologies, которой принадлежит платформа с чат-ботами Character.ai, на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

В отношении организации составили 2 административных протокола по статьям о пропаганде нетрадиционных отношений и неисполнении требований Роскомнадзора об удалении информации. Ей назначены штрафы 4 и 3,5 миллиона рублей соответственно.

Ранее этот же суд назначил компании Roblox Corporation, занимающейся разработкой видеоигр, штраф в размере 8 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). По второму аналогичному протоколу фирма была оштрафована на ту же сумму.

До этого РКН обязал соцсеть TikTok выплатить 700 тысяч рублей. Причиной стало то, что годовой отчет платформы за прошлый год не соответствует требованиям приказа ведомства № 47 от 2 апреля 2021 года.