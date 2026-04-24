24 апреля, 18:13

Врач Костюк: москвичи чаще обращаются к психиатру из-за тревоги и бессонницы

Врач рассказал, по каким причинам москвичи чаще всего обращаются к психиатру

Тревога и бессонница – самые распространенные причины обращения москвичей к психологам и психиатрам. Об этом заявил главный психиатр столицы Георгий Костюк, передает РИА Новости.

Он уточнил, что часто тревожные состояния проявляются какими-то недомоганиями, болевыми явлениями, функциональными нарушениями сердца, ощущениями нехватки воздуха или перебоя в области сердца.

Пациенты с такими симптомами чаще всего обращаются не к психологам и психотерапевтам, а к врачам-терапевтам, иммунологам и гастроэнтерологам, сказал Костюк. Специалисты поликлиник выявляют природу этих явлений и направляют граждан к врачам в области психического здоровья.

"Москвичи стали охотнее, шире обращаться за психолого-, психотерапевтической помощью. Это факт. И это связано, на мой взгляд, в первую очередь с более высокими требованиями к качеству жизни. И то, с чем раньше человек мирился, теперь он не хочет мириться", – подчеркнул главный психиатр Москвы.

Он уточнил, что люди хотят избавиться от тревог и бессонницы, поэтому они обращаются к специалистам и не видят в этом для себя ничего опасного.

Ранее практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что потеря интереса к жизни и шутки о смерти могут помочь определить депрессию у близкого человека. Кроме того, на наличие заболевания могут указывать изменение привычек, необъяснимые боли, постоянная усталость, а также изоляция от общества.

общество

