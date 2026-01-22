Форма поиска по сайту

22 января, 16:22

Общество
Психолог Шамсутдинов: депрессию у близкого можно заметить по телу и поведению

Психолог рассказал, как распознать депрессию у близкого человека

Фото: 123RF.com/gladkov

Потеря интереса к жизни и шутки о смерти могут помочь определить депрессивное расстройство у близкого человека, считает практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам эксперта, депрессия считается коварным заболеванием, поскольку его сложно распознать у родного человека из-за склонности оправдывать изменения в поведении, считая их временными или нормальными.

"Мы по-другому смотрим на близких и оправдываем их состояние словами "это нормально, это пройдет, это только кажется". Люди с депрессией могут скрывать ее – улыбаться на встречах, надевать "маску", а внутри корить себя и плохо чувствовать", – пояснил он.

Всего психолог выделил 6 признаков данного недуга. Среди них:

  • стойкое изменение настроения – регулярные вспышки раздражения продолжительностью более 2 недель, снижение эмоционального фона и сил. Человек может казаться постоянно подавленным, раздражительным, его ничего не радует;
  • потеря интереса к жизни – нежелание заниматься любимыми делами, выход из привычного ритма жизни;
  • изменение привычек – могут наблюдаться нарушения аппетита (человек ест слишком мало или, наоборот, переедает, чтобы справиться со стрессом) и сна (бессонница или чрезмерная сонливость). Человек может перестать следить за собой и пренебрегать гигиеной;
  • физические симптомы без видимой причины – необъяснимые боли (головные, в желудке, в спине), головокружение, постоянная усталость и одышка;
  • изоляция – человек может стремиться уединиться, избегать общения, игнорировать звонки и сообщения;
  • суицидальные наклонности и шутки о смерти.

При обнаружении данных или схожих сигналов Шамсутдинов призвал не осуждать заболевшего и не давать ему непрошенных советов.

"Попробуйте осторожно начать диалог, показать, что вы рядом и готовы поддержать. Ваша задача – не поставить диагноз, а мягко подвести близкого к мысли обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или психиатру. Это не слабость, а шаг к выздоровлению", – заключил эксперт.

Ранее врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала, что объятия помогают бороться с депрессией. Это связано с тем, что во время процесса синтезируется гормон окситоцин, который действует как антистресс. Кроме того, он также считается эффективной профилактикой сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

