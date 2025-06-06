Психолог Сулим: объятия снижают риск заболеваний сердца и ЖКТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объятия снижают риск развития депрессии, заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

Ранее в Китае одинокие девушки начали платить мужчинам за объятия, чтобы получить эмоциональную поддержку. За 5 минут своих услуг они берут у клиенток 7 долларов, сообщили СМИ.

По словам психолога, подобные предложения связаны с высоким уровнем одиночества в современном обществе.

"Более того, сегодня утеряна культура "живых" отношений. Все чаще они заменяются общением в интернете, переходят в область искусственного интеллекта", – указала врач.





Софья Сулим врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии При этом во время объятий в организме выделяется гормон – окситоцин. Он дает чувство душевного комфорта и синтезируется, когда нас что-то умиляет. В некоторой степени этот гормон считается материнским, потому что его уровень довольно высок у женщин с маленькими детьми.

Кроме того, окситоцин действует как антистресс, так как смягчает внутреннее состояние.

"Гормон помогает снизить риск развития серьезных психологических патологий, например депрессии. Это в свою очередь становится профилактикой сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний", – заключила специалист.

Ранее Софья Сулим назвала необычные способы быстро справиться со стрессом. В частности, эксперт посоветовала приобрести акупунктурный мячик, который при сжимании в руке активизирует нервные окончания и переключает фокус с сознания на тело. Также она порекомендовала прибираться на рабочем столе, так как это возвращает ощущение контроля над ситуацией.

