Психолог Яушева объяснила, как быстрее пережить разрыв отношений

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Проживание эмоций является главным способом справиться со стрессом во время расставания. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

Ранее ученые пришли к выводу, что эмоциональная привязанность к бывшему партнеру сохраняется примерно в течение 8 лет. По данным издания Psychology Today, сложнее всего остыть к экс-половинке тревожным людям и тем, у кого осталась необходимость пересекаться с бывшими, в том числе из-за общих детей.

По словам Яушевой, в целом разрыв – это большой стресс для обоих партнеров, человеческий мозг переживает его практически как физическую утрату. При этом сложнее всего расставаться тем, кто выходит из абьюзивных отношений. Чтобы разорвать нездоровую привязанность, которая формируется в таком союзе, необходима длительная работа со специалистом, подчеркнула психолог.

"Непросто выходить и из отношений, в которых было много хорошего, – оно всегда будет напоминать о том времени. При этом меньше страдать в паре будут люди, которые сами приняли решение разойтись, а не были поставлены перед фактом", – добавила Яушева.

Психолог подчеркнула, что в первую очередь во время адаптации нужно давать себе проживать все эмоции – будь то печаль, грусть или злость.



Дарья Яушева клинический психолог Необходимо понимать, что времени понадобится много. Горевание как после утраты будет приходить волнами. И если давать себе его проживать, интенсивность эмоций будет ослабевать.

Психолог посоветовала воспользоваться популярными техниками для проживания эмоций, например их проговаривание или выписывание на бумагу. При этом "тонуть" в переживаниях тоже не стоит: специалист рекомендовала отвести для горя определенное время, а вне его – стараться думать о другом.

Следующим шагом Яушева рекомендовала активно заняться деятельностью, которая каким-то образом будет структурировать жизнь или пространство вокруг и давать тем самым чувство контроля над ситуацией.





Дарья Яушева клинический психолог Уровень тревоги в такие периоды очень высокий, а физические действия помогают с ней справиться. Это может быть планирование переезда, если есть необходимость, уборка или перестановка в квартире.

Пережить расставание с партнером также поможет активное общение с родственниками и друзьями. В такой ситуации нужно не замыкаться в себе, а активно просить о поддержке близких, заключила психолог.

Ранее СМИ привели исследования, согласно которым женщины переживают расставание легче мужчин. Согласно опросу, только 16% женщин заявили, что скучают по прошлым отношениям. При этом 34% мужчин признались, что им не хватает душевного тепла.