"Газета.ру": женщины переживают расставание легче мужчин

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Женщины переживают расставание легче мужчин, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Лишь 16% женщин признались, что скучают по отношениям, при этом среди опрошенных мужчин 34% отметили, что скучают по душевному теплу. Кроме того, согласно опросу, сразу после расставания 41% женщин и 34% мужчин сразу же приступают к новым знакомствам.

Также отмечается, что со временем многие респонденты смогли найти плюсы в жизни без пары. 44% девушек и 28% мужчин стали больше ценить время в собственной компании. Также 37% дам и 38% мужчин стали уделять время на мечты и хобби. При этом большинство мужчин погружаются в карьеру (30%), женщины же – в саморазвитие (22%) и заботу о здоровье (23%).

Большинство респондентов также подчеркнули, что готовы к новым отношениям, если встретят правильного человека (71% женщин и 56% мужчин). Однако мужчины (34%) в два раза активнее женщин (18%) в поисках партнера.

Между тем клинический психолог Юлия Солис рассказала, что мужчине не нужно извиняться перед женщиной, которая обвиняет его в отсутствии любви к ней. Об этом сообщает News.ru.

"Слезы или обвинения вроде "ты меня не любишь" после отказа выполнить ее просьбу не повод для извинений. Это манипуляция, а не его вина. Стоит предложить обсудить ситуацию спокойно, чтобы найти настоящую причину недовольства", – поделилась эксперт.

Психолог также подчеркнула, что мужчинам не следует извиняться, если они отказались пожертвовать своими планами ради желаний женщины. Солис отметила, что уступки под давлением могут привести к обидам.

"Если мужчина искренне сказал, что ему что-то не нравится, например ее привычка опаздывать, и она обиделась, извиняться тоже не нужно. Честность без агрессии не ошибка", – добавила эксперт.

Солис отметила, что постоянные извинения ради сохранения мира способны подавить эмоции мужчины, а также снизить его значимость в глазах женщины.

"Извиняться нужно за реальные проступки, а не за право быть собой. Уважение к себе и партнеру – основа крепких отношений", – заключила психолог.

Ранее психолог Андрей Клеверин рассказал, что причиной разочарований в семейных отношениях часто бывает неумение обсуждать проблемы и договариваться. Как он отметил, в любой паре периодически возникают конфликты, но важно, чтобы они не приводили к перманентному недовольству.