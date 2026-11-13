Сына экс-сенатора Тюльпанова арестовали за ссылку на Instagram

Фото: vladislavtulpanov.ru

Сына покойного сенатора Вадима Тюльпанова Владислава арестовали на неделю в Санкт-Петербурге за пропаганду экстремистских организаций. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Поводом для ареста стало содержание его телеграм-канала – в описании обнаружили призыв подписаться на аккаунт соцсети, принадлежащей компании, чья деятельность запрещена в России. Информацию Тюльпанов не удалил, в результате чего суд расценил это как пропаганду.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет об Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Свою вину Тюльпанов признал полностью.

Ранее преподаватель РГПУ имени Герцена была уволена после 30 лет работы из-за старых постов в Instagram. Женщина занимала должность заведующей кафедрой всеобщей истории и вела курсы "История мировых цивилизаций", "История древнего Рима" и другие.

По ее словам, на одной из старых публикаций было изображение граффити с портретом "известного и ныне покойного политика, признанного экстремистом, террористом и прочее".