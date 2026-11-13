Шведский журналист Сванн допустил перенос ЧМ по лыжным видам спорта в Италию

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может перенести чемпионат мира 2027 года из Швеции в Италию. Причиной станут ограничения на въезд российских спортсменов, сообщил в беседе с РИА Новости шведский журналист Людвиг Сванн.

По его мнению, Швеция может поступить так же, как Норвегия и Финляндия.

"Что-то явно не так, если спортсменов, приглашенных на чемпионат мира, не пускают в страну, где он проводится", – сказал Сванн.

Он добавил, что FIS, вероятно, прорабатывает вариант с переносом турнира. При этом журналист отметил, что организовать соревнования в столь короткие сроки будет крайне сложно.

ЧМ по лыжным видам спорта пройдет с 24 февраля по 7 марта 2027 года в шведском Фалуне.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточит правила въезда для россиян, в том числе профессиональных спортсменов. Норвегия также объявила о планах запретить въезд атлетам из РФ.

Кроме того, министерство культуры Эстонии уведомило FIS о недопуске россиян к соревнованиям на территории республики. В частности, они не смогут участвовать в ЧМ среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта в январе.