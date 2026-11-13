Экс-депутат из Финляндии раскритиковал ограничения для спортсменов из России

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Решение финских властей ограничить въезд российским спортсменам вызвало критику со стороны бывшего депутата парламента страны Ано Туртиайнена. В разговоре с РИА Новости он назвал новые меры "бестолковыми" и усомнился в том, кому они должны принести пользу.

"Как политику, мне крайне сложно понять столь бестолковые решения. Возникает вопрос: кому именно министерство иностранных дел Финляндии пытается угодить ими?" – заявил Туртиайнен.

Он также выразил мнение, что подобные действия не получат одобрения со стороны спортивного сообщества. По словам бывшего депутата, прежде всего речь идет о представителях "успешного" спорта, которые выступают за здравый подход к международным соревнованиям.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии объявило о новых ограничениях на въезд граждан России. Они начнут действовать 16 ноября и коснутся в том числе профессиональных спортсменов, которые планируют приезжать в страну для краткосрочной работы по визе.