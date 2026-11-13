Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО министерства обороны России уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщал об уничтожении 103 БПЛА. Таким образом, общее число сбитых с начала атаки беспилотников достигло 106.

На фоне атаки во всех аэропортах столичного региона действуют ограничения. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.