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Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

В настоящее время в районе авиагавани действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

Ранее в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково также были введены аналогичные ограничения на работу. Данные меры были приняты на фоне атак украинских беспилотников. К настоящему моменту сбит 31 вражеский дрон.