12 ноября, 22:09Транспорт
Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.
В настоящее время в районе авиагавани действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.
Ранее в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково также были введены аналогичные ограничения на работу. Данные меры были приняты на фоне атак украинских беспилотников. К настоящему моменту сбит 31 вражеский дрон.