Сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Игра прошла в Ташкенте. В составе российской команды дублем отметился Николай Комличенко, забивший на 70-й и 75-й минутах, еще один мяч на 79-й минуте провел Алексей Миранчук.

Результат матча пойдет в зачет рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Россияне занимают в нем 35-е место, команда Узбекистана – 59-е.

Благодаря этой победе сборная России продлила серию без поражений до шести матчей: пять побед и одна ничья.

17 ноября в Краснодаре отечественная сборная примет команду Венесуэлы. Встреча станет заключительной для российской команды в 2026 году.

Ранее россияне обыграли сборные Ирана и Намибии, а также сыграли вничью с Нигерией.