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12 ноября, 19:09

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Актриса Немоляева сообщила, что чувствует себя хорошо

Актриса Светлана Немоляева рассказала о своем самочувствии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что физически чувствует себя хорошо. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

"Пока все слава богу", – отметила актриса.

Немоляевой 89 лет. За свою карьеру она сыграла более чем в 140 кинопроектах, а с 1959 года выступает на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Наибольшую известность актрисе принесла роль Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", мадам Жозефины в картине "О бедном гусаре замолвите слово" и жены Гуськова в фильме "Гараж".

Ранее артистка сообщила, что временно не снимается в кино, так как полностью посвятила себя работе в театре. По словам актрисы, последним фильмом, в котором она снялась, был "Буратино". При этом Немоляева подчеркнула, что пауза в киносъемках не связана с состоянием здоровья.

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