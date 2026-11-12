Актриса Немоляева сообщила, что чувствует себя хорошо

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что физически чувствует себя хорошо. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

"Пока все слава богу", – отметила актриса.

Немоляевой 89 лет. За свою карьеру она сыграла более чем в 140 кинопроектах, а с 1959 года выступает на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Наибольшую известность актрисе принесла роль Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", мадам Жозефины в картине "О бедном гусаре замолвите слово" и жены Гуськова в фильме "Гараж".

Ранее артистка сообщила, что временно не снимается в кино, так как полностью посвятила себя работе в театре. По словам актрисы, последним фильмом, в котором она снялась, был "Буратино". При этом Немоляева подчеркнула, что пауза в киносъемках не связана с состоянием здоровья.