Лариса Долина объявила о перезапуске карьеры

Певица Лариса Долина призналась во время выступления в Коломне, что ей пора восстановить силы и приостановить концертную деятельность после более чем полувека на сцене. Подробности – в материале Москвы 24.

"Появится новая программа"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/larisa.dolina.official

Лариса Долина обратилась к поклонникам с заявлением в финале сольного концерта в Коломне 11 ноября. Народная артистка РФ призналась, что выдохлась после 55 лет на сцене и, чтобы восстановить силы, ей понадобится перерыв в гастрольной деятельности.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Я не умею выходить и петь на 99, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать.

При этом Долина успокоила поклонников, подчеркнув, что перерыв будет недолгим. К тому же она не собирается пропадать с телеэкранов, планирует активно участвовать в съемках новогодних передач и появиться "во всех праздничных программах". Лариса Александровна также пообещала, что после паузы вернется обновленной.

"Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю. И выйду к вам абсолютно обновленной, новой, но с такой же любовью, с таким же трепетом к своей профессии, но прежде всего к вам, мои дорогие зрители", – добавила Долина.

Накануне выступления в Коломне стало известно, что почти все билеты на концерт Долиной распроданы. В свою очередь, продюсер певицы Сергей Пудовкин заявлял, что в процессе шоу певица сделает "серьезное и важное" заявление.

При этом ранее сама народная артистка приоткрыла завесу тайны и рассказала агентству ТАСС, что ее концерт в Коломне станет завершающим перед паузой в гастрольном графике. Долина также отметила, что перерыв обусловлен еще и тем, что она готовится к новому этапу в творчестве.

"В новом году у меня появится новая программа. Я собираю новый материал", – заявила Долина.

Отмены концертов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В середине октября стало известно, что продажи билетов на сольные концерты певицы приостановлены, впоследствии несколько выступлений оказались отменены. По данным телеграм-канала Mash, причиной отмены стали низкие продажи билетов. В конце октября издание также сообщило, что певице якобы пришлось снизить цены на новогодние корпоративы, и тоже из-за плохого спроса. Вместо привычных 3,5 миллиона рублей Долина готова выступить за 2,5 миллиона.

В свою очередь, директор певицы Сергей Пудовкин опроверг информацию о "низком спросе", отметив, что график артистки на декабрь уже почти расписан.





Сергей Пудовкин директор Ларисы Долиной Не знаю, как совместить термин "низкий спрос" и оставшиеся только шесть дат в декабре. Но в целом порядок цен близок к реалиям.

Он также отметил, что корректировка условий сотрудничества, в том числе и стоимости выступлений, причем как в сторону снижения, так и повышения, – нормальная практика в российском шоу-бизнесе.

"Попытка совершить репутационную диверсию"

Неудачи преследуют Долину с 2024-го: тогда она стала жертвой мошенников. Помимо прочего, злоумышленники вынудили певицу продать московскую квартиру за 112 миллионов рублей и передать вырученные средства им. При этом суммарный ущерб, нанесенный исполнительнице, был оценен в 317,6 миллиона рублей.

Тогда знаменитость попыталась оспорить сделку купли-продажи, и поначалу ряд судебных инстанций встал на ее сторону в споре с покупательницей недвижимости Полиной Лурье. Однако в итоге Верховный суд постановил вернуть квартиру раздора последней.

Позже Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск народной артистки о возмещении ущерба и постановил взыскать с двух мошенников более 114 миллионов.

Ситуация спровоцировала реакцию в публичном пространстве, в Сети появилось множество мемов с певицей и ситуацией в целом. В итоге в конце октября стало известно, что юристы Ларисы Александровны тщательно проверят публикации с упоминанием имени певицы, в том числе мемы, коллажи, дипфейки.





Сергей Пудовкин директор Ларисы Долиной В случае, если мы увидим незаконное использование этого имени, оскорбление, попытку совершить репутационную диверсию – это касается и фотоматериалов, дипфейков, коллажей – то будет немедленно подаваться иск о защите чести и достоинства.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Долину не обижаться на мемы и неприятные комментарии в Сети.

"Если бы я обижался на каждый мем или неприятный комментарий со мной в интернете, то я бы, наверное, лопнул. Будучи человеком в известной мере публичным, надо иметь здоровую толстокожесть и иммунитет к критике. Особенно несправедливой", – подчеркнул Милонов.

Ранее Долина также посетовала: она чувствует настолько сильную волну критики, что задумалась о том, не наслал ли кто на нее порчу.