Композитор Дранга удивлен скорости продажи билетов на новый спектакль с Борисовым

Зрители отдали по 100 тысяч рублей за билет на перформанс с Юрой Борисовым в главной роли, который прошел в Большом театре. При этом организаторы не ставили перед собой коммерческую цель, рассказал автор музыки к проекту Петр Дранга. Как прошло необычное мероприятие – в материале Москвы 24.

"Призван исполнить роль святого"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Читка романа Евгения Водолазкина "Лавр" с номинантом на премию "Оскар" Юрой Борисовым прошла в Большом театре 10 ноября. Под аккомпанемент симфонического оркестра актер и писатель представили отрывки из произведения.

При этом первая подобная читка прошла 2 недели назад в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Генеральный продюсер проекта Сергей Катышев рассказал журналистам, что перформанс представляет собой "поиск визуального и смыслового языка для предстоящей киноверсии".

Борисов вышел на сцену в белой рубашке и с видеокамерой, а затем спустился в зал, выводя лица зрителей на огромный экран. Публика тут же развеселилась, многие тоже принялись снимать происходящее на смартфоны. В это время Водолазкин читал текст, сидя на высоком стуле, а затем повествование от лица Лавра продолжил Борисов. Часть выступления актер провел на коленях и на корточках, а в какой-то момент вытащил рубашку из брюк и остался босиком, подчеркивая образ юродивого.

Необычной была и музыкальная часть постановки: помимо симфонического оркестра и церковных песнопений, неожиданно зазвучали британский трип-хоп и хит Михаила Круга "Магадан".

Мероприятие вызвало большой ажиотаж, а стоимость билетов достигала 100 тысяч рублей. По данным СМИ, у перекупщиков она была еще выше. Однако это не остановило театралов: за 3 дня до спектакля в продаже остался лишь один билет.



Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Создатель музыки к проекту и дирижер Петр Дранга в беседе с Москвой 24 отметил, что был удивлен тому, с какой скоростью были скуплены билеты.





Петр Дранга музыкант Мы никогда не думали, что это произойдет за 2 минуты. Мы только объявили о мероприятии, и билетов уже не было.

При этом Дранга уточнил, что организаторы не ставили перед собой коммерческую цель. Они лишь хотели "познакомить людей с произведением".

В свою очередь автор романа Евгений Водолазкин заявил, что доверил бы Борисову исполнить роль святого.

"Он выдающийся человек. Это определяется словом "органично". Поставь его на стол – он будет чашкой. Он всюду в своем собственном облике предстает. Но он еще очень достойный и добрый человек. Сыграть святого осмелиться нельзя, но приблизиться можно. Из всех мне ныне известных актеров роль святого призван исполнить он", – рассказал он.

Скандальный "Гамлет"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Еще одно мероприятие с участием Юры Борисова, прошедшее весной 2026 года, вызвало не меньший ажиотаж. Речь о спектакле "Гамлет", премьера которого состоялась 14 и 15 мая в МХТ имени А. П. Чехова. Режиссером новой версии стал Андрей Гончаров, а Юра Борисов исполнил главную роль.

Билеты на премьеру поступили в продажу 16 марта и были раскуплены за 2 часа. На официальном сайте театра цены варьировались от 3 до 50 тысяч рублей. Позднее часть билетов попала к перекупщикам, которые продавали их уже по 200 тысяч рублей, отмечали СМИ.

При этом зрители и профессионалы отнеслись к постановке неоднозначно. Необычную интерпретацию спектакля раскритиковал Олег Меньшиков.



(худрук МХТ имени А. П. Чехова. – Прим. ред.) , к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, – это театральная катастрофа. Театр породил чудовище.

Олег Меньшиков актер, народный артист РФ Тут не то чтобы нравится, не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, – это театральная катастрофа. Театр породил чудовище.

Меньшиков указал, что в спектакле нет никаких глубоких идей. По его мнению, постановка опустилась до уровня самодеятельности. Артист также призвал коллег отвечать за работы, в которых они соглашаются участвовать.

При этом в октябре стало известно, что Борисов покидает спектакль, его заменит актер Оливер Мара. Постановка с новым актером в главной роли запланирована на 25 ноября.

Будет ли "Оскар"?

Фото: кадр из фильма "Искусственный интеллект"; режиссер – Лука Гуаданьино; производство – Frenesy Film Company, Heyday Films, JF Films

В обозримом будущем Юру Борисова может ожидать очередная номинация на премию "Оскар" за роль в байопике Луки Гуаданьино о Сэме Альтмане "Искусственный". В российский прокат фильм выйдет 21 января 2027 года.

Сюжет фильма основан на кризисе в OpenAI в 2023-м, когда совет директоров внезапно уволил гендиректора Альтмана (Эндрю Гарфилд). В этом участвовал сооснователь и главный ученый OpenAI Илья Суцкевер (Юра Борисов).

Кинокомпания Neon планирует выдвинуть Борисова на кинопремию в категории "Лучший актер" и в целом намерена представить проект во всех номинациях, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и в актерских категориях.

Для Юры Борисова это была бы уже вторая номинация: в 2025 году он претендовал на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Анора".