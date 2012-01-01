Российские поклонницы Юры Борисова осудили Майки Мэдисон за внимание к актеру

Юра Борисов не получил премии BAFTA и "Золотой глобус", но уже стал всенародным любимцем. Пользователи Сети посвящают ему мемы, желают победы на "Оскаре" и даже оберегают его личную жизнь от, как им кажется, излишнего внимания коллег. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Руки прочь от Юры!"

Фото: Dave Benett/Getty Images for Paul Smith

Юра Борисов стал первым из отечественных актеров, попавших в список номинантов на престижную премию "Оскар". Такой чести он удостоился за роль второго плана в картине Шона Бейкера "Анора".

За эту работу Борисов уже получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA), награды кинокритиков Сан-Франциско и Ассоциации кинокритиков Торонто, номинацию на BAFTA, а также стал первым российским номинантом на "Золотой глобус". Правда, две последние статуэтки не получил, но превратился в героя мемов: нестандартная реакция Юры во время проигрыша на церемонии "Золотого глобуса" – вздох облегчения – развеселила интернет-пользователей.



Видео: соцсети

В Сети сразу решили: актер обрадовался, что ему не пришлось произносить речь на английском языке. К слову, именно так Борисов позже и объяснил свой жест. Но пользователи придумали и другие забавные подписи к разлетевшемуся ролику.

"Пришел на урок, ничего не выучив, и училка не назвала твое имя"; "когда в ручной клади не нашли ничего запрещенного", – шутили в соцсетях.

Вместо награды на премии BAFTA Борисов тоже получил очередную порцию народной любви. Сначала в Сети разошлись кадры, где он искренне радуется за партнершу по "Аноре" Майки Мэдисон, которая была признана лучшей актрисой. Затем в интернет попали фотографии с ужина журнала GQ перед вручением премии: расслабленная поза актера стала новым поводом для мемов.



Фото: исходное фото Rowben Lantion/British GQ

Одни пользователи сравнили атмосферу на фото с "юбилеем тети Зины", другие отметили, что не хватает ковра на стене. Борисова мемоделы называли "батей", "тем самым дядей", персонажем из 1990-х и даже "директором лесозаготовительного завода". Вариаций на тему десятки: юзеры выкладывают снимки, подписывая типичными фразами с традиционного русского застолья.

После вручения премий пристальное внимание к актеру не ослабло. Поводом для беспокойства его российских поклонниц стало интервью Майки Мэдисон изданию People. В беседе с журналистами она не скупилась на похвалы и комплименты Борисову.

В комментариях под отрывком интервью россиянки сурово напомнили Майки, что актер женат.

"Вот скажите, разве это нормальное взаимодействие с женатым мужчиной?"; "да она же в него влюблена"; "когда просто пообщалась с нормальным парнем"; "руки прочь от Юры, он женат"; "я бы на месте жены рвала и метала", – писали пользовательницы.

"Юра Борисов – джокер в гонке" за "Оскар"

Фото: legion-media.com/Cat Morley/Avalon Celebrities

3 марта за заветную статуэтку Борисову придется побороться с Кираном Калкиным ("Настоящая боль"), Джереми Стронгом ("Ученик. Восхождение Трампа"), Гаем Пирсом ("Бруталист") и Эдвардом Нортоном ("Боб Дилан: Никому не известный"). Главным фаворитом называют Калкина, который уже получил за роль "Золотой глобус", Critics Choice Awards и BAFTA.

13 февраля издание Variety опубликовало статью с прогнозами: в материале отмечается, что Калкин продолжает триумфальную серию побед, но Борисов и Эдвард Нортон названы "темными лошадками", которые вполне могут побороться за "Оскар".



Клейтон Дэвис Variety Есть Юра Борисов – джокер в гонке. Его номинация за "Анору" рассматривается как раз в тот момент, когда популярность и успех фильма набирает обороты, заставляя многих задуматься: сможет ли он перевернуть сценарий? Шансы невелики, но в непредсказуемом сезоне ничего нельзя исключать.

Позднее издание опубликовало первые итоги "Оскара": анонимные бюллетени подтверждают, что Борисов может не получить премию. Его имени нет ни в одном из них, а чаще всего упоминаются Калкин и Джереми Стронг. Однако еще обработаны не все голоса. При этом "Анора" остается главным фаворитом почти всех не актерских номинаций.

В свою очередь, кинокритик Давид Шнейдеров в интервью "Национальной службе новостей" тоже назвал фаворитом Калкина, однако отметил, что роль в "Аноре" и номинация на "Оскар" открывают для Борисова возможность закрепиться в Голливуде.

"То, что он получил номинацию, – это огромный успех и прорыв как лично для Юры, так и для нашего кино", – уверен он.

По мнению эксперта, для Борисова открывается дорога в "студийный Голливуд с большими бюджетами", а для отечественного кино это звонок, что российскую актерскую школу никто не отменял и что у русских актеров есть возможность работать на Западе.