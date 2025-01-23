Актер Юра Борисов номинирован на премию "Оскар"

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Российского актера Юру Борисова номинировали на премию "Оскар" как лучшего актера второго плана в фильме Шона Бэйкера "Анора". Объявление номинантов транслировали на YouTube-канале киноакадемии.

Вместе с Борисовым в борьбе за статуэтку примут участие Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор 2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Кроме того, "Анора" удостоилась еще пяти номинаций: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

Вручение наград состоится в ночь с 2 на 3 марта по московскому времени.

Ранее Борисов стал кандидатом в аналогичных номинациях на премиях канадских кинокритиков Vancouver Film Critics Circle Awards, Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Кроме того, он был номинирован на "Золотой глобус"