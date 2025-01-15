Актер Юра Борисов номинирован на премию BAFTA за роль в "Аноре"

Фото: кадр из фильма "Анора"; режиссер – Шон Бэйкер; производство – Cre Film Film, Nation Entertainment

Российский актер Юра Борисов попал в номинацию премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора" Шона Бейкера. Полный лонглист номинантов опубликован на сайте премии.

Кроме Борисова в числе кандидатов значатся Киран Калкин (фильм "Настоящая боль"), Кларенс Маклин ("Синг-Синг"), Эдвард Нортон ("Совершенный незнакомец"), Джереми Стронг ("Ученик") и Гай Пирс ("Бруталист").

Также в номинации премии "Лучший фильм" представлены кинокартины "Анора", "Совершенный незнакомец" Джеймса Мэнголда, "Конклав" Эдварда Бергера, "Эмилия Перес" Жака Одиара и "Бруталист" Брэйди Корбета.

Церемония награждения победителей состоится 16 февраля.

Между тем "Анора" также стала фаворитом гонки за премию "Оскар". При этом фильм уже завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. В картине сыграли Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Вручение премии пройдет 2 марта 2025 года.