Фильм "Анора" с Марком Эйдельштейном стал фаворитом гонки за премию "Оскар"

Фото: кадр из из фильма “Анора”; режиссер – Шон Бейкер; производство – "FilmNation Entertainment"

Драмеди Шона Бейкера "Анора" с Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон в главных ролях стал фаворитом гонки за премию "Оскар", считают ресурсы, профессионально занимающиеся прогнозированием наградного сезона.

На портале Gold Derby, который отслеживает прогнозы экспертов, фильм закрепился на первом месте в рейтинге. Аналогичный сервис The Gatecrashers и издание Variety тоже называют "Анору" потенциальной победительницей премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Вручение премии пройдет 2 марта 2025 года, а номинантов объявят только 17 января.

При этом фильм с Эйдельштейном и Мэдисон уже завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. Также в картине сыграли роли Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии "Эмми" – главной телевизионной премии США. В номинации "Лучший драматический сериал" победа была присуждена проекту "Сегун". Лучшим режиссером за работу над ним был признан Фред Туа. Лучшими драматическими актерами года стали Хироюки Санада и Анна Саваи. Таким образом, сериал "Сегун" победил в 14 номинациях из 16.