Шаляпин заявил, что готов заплатить сумму телефона одному из пострадавших от мошенников

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников

Певец Прохор Шаляпин готов выплатить сумму телефона одному из пострадавших в истории с мошенниками, с которыми он сам сотрудничал. Об этом артист рассказал на премьере клипа Филиппа Киркорова "Луиза", передает Super.

По словам Шаляпина, новый телефон ему был не нужен, поскольку у него и так есть 4 дома. Певец признался, что ему "всего хватало", а согласиться на бартерное предложение его подтолкнуло проведенное в бедности детство.

Избавляться от полученного устройства певец не намерен. Он уверен, что его и коллег жестоко обманули, и при этом заявил о готовности компенсировать стоимость гаджета одному из пострадавших.

Шаляпин добавил, что некоторые звездные коллеги сами просили его связать их с этими людьми для похожего сотрудничества. Однако мошенники, по его словам, оказались не из простых: они одобрили только его, певицу Ларису Долину и балерину Анастасию Волочкову, а остальным отказали.

Правая рука балерины, Лола, уже написала заявление по этому поводу. Она отдала магазину собственные деньги за новый компьютер, который так и не получила.

Что касается Долиной, Шаляпин предполагает, что мошенники могли использовать дипфейк, а сама певица о такой схеме могла даже не знать.

О том, что звезды стали жертвой мошенников, стало известно 23 октября. СМИ писали, что Долина, Шаляпин, Волочкова и другие знаменитости якобы рекламировали интернет-магазин электроники "АйфонБерри".

Клиентам обещали технику Apple, Samsung и Dyson со скидкой до 30% с доставкой из Дубая в течение месяца и требовали стопроцентную оплату, однако заказы застревали на таможне, а возврата средств не было. В итоге около 200 человек лишились телефонов и в сумме потеряли порядка 10 миллионов рублей.

В свою очередь, директор Долиной Сергей Пудовкин опроверг участие певицы в рекламе. По его словам, исполнительница не имеет к ней отношения, а ролики созданы при помощи нейросетей.

Волочкова же заявила, что не рекламировала магазин. Балерина рассказала, что представители магазина подарили ей iPhone и попросили записать видео с благодарностью. Артистка согласилась, поскольку восприняла это как ответный жест за подарок.