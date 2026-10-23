Торговая сеть "Ашан" сняла с продажи партию конфет в Химках после сообщений о личинках

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Торговая сеть "Ашан" сняла с продажи партию конфет "Рот Фронт" в одной из торговых точек в Химках после сообщений покупательницы о личинках внутри. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ашан ритейл Россия".

Ранее в телеграм-каналах начала распространяться информация о том, что жительница Химок обнаружила личинки в конфетах "Рот Фронт", которые купила в "Ашане" на Московской улице, доме 14.

В компании объяснили, что в указанной локации была проведена санитарная проверка, в ходе которой не обнаружили несоответствий продукции. Там добавили, что поставщика уже проинформировали о ситуации и торговая сеть ожидает от него официальный ответ вместе с протоколами испытаний партии.

"До получения материалов от производителя и завершения внутренней проверки выводы о несоответствии делать преждевременно", – сказали в "Ашане".

При приемке этой партии отклонений тоже обнаружено не было. Каждая партия конфет, которая поступает в магазины, приходит с документами, которые подтверждают качество и безопасность продукции – декларациями о соответствии, подчеркнули представители сети.

В данный момент жалоб на конфеты из магазина больше не поступало. Ретейлер также усилил контроль на распределительных центрах и дополнительно проверяет процедуры входного контроля для этой категории товаров.

Ранее стало известно, что "Вкусвилл" начал внутреннюю проверку ролла "Вакаба" с крабовыми палочками и авокадо после сообщений об обнаружении в продукте кишечной палочки. По словам представителей компании, в ходе предыдущих исследований ролла не были обнаружены отклонения по микробиологическим показателям.

На развитие микроорганизмов могут влиять условия транспортировки и перепады температуры, указали в компании. Срок хранения ролла составляет 12 часов при температуре от 2 до 6 градусов, но температурный режим контролируют на всех этапах.