14 октября, 13:41Общество
"Лента" отправила на проверку образцы готовой еды после сообщений о кишечной палочке
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Супермаркет "Лента" направил на проверку образцы продаваемой готовой еды после сообщений об обнаружении в ней кишечной палочки. Об этом компания сообщила РИА Новости.
Партию блюда, в которой нашли отклонения, сейчас нельзя купить. Кроме того, ретейлер принимает меры для устранения несоответствий. В частности, компания сделала генеральную уборку производственных помещений и провела внеплановый инструктаж сотрудников о соблюдении правил личной гигиены.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в одном из блюд супермаркета "Лента" обнаружили опасные бактерии. Похожая ситуация произошла с "ВкусВиллом", в его пасте "Карбонара" нашли кишечную палочку.
Компании получили уведомления от Роспотребнадзора о несоответствии продукции требованиям безопасности. "ВкусВилл" уже направил новую партию блюда на независимые лабораторные исследования и планирует провести дополнительный аудит производителя.