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14 октября, 11:41

Общество

"ВкусВилл" проверит пасту "Карбонара" после информации о кишечной палочке

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Российская сеть супермаркетов "ВкусВилл" направила новую партию пасты "Карбонара" на независимые лабораторные исследования и планирует провести дополнительный аудит производителя после уведомления Роспотребнадзора. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

О том, что в пасте "Карбонара" из "ВкусВилла" обнаружена кишечная палочка, сообщал телеграм-канал Baza. Кроме того, опасные бактерии также были найдены в одном из блюд супермаркета "Лента". Компании получили уведомления от Роспотребнадзора о несоответствии продукции требованиям безопасности.

Во "ВкусВилле" подчеркнули, что внутренняя проверка началась сразу же после получения сообщения. Свежая партия пасты была направлена на проверку, к производителю обратились за официальным комментарием и подтверждением выполнения корректировки на производстве.

По данным компании, на производстве поставщика проведена внеплановая санитарная обработка, сотрудники дополнительно проинструктированы. Кроме того, температурный режим и санитарное состояние площадки будут контролироваться строже.

Во "Вкусвилле" отметили, что предыдущие испытания блюда не показали отклонений. В компании предположили, что на результаты могли оказать влияние условия хранения и транспортировки после выпуска продукции.

Ранее компания "Мираторг" опровергла наличие сои в своих наггетсах. Там отметили, что ошибочная информация могла остаться на сайтах торговых сетей после изменения упаковки и ребрендинга продукции. "Мираторг" направил партнерам обращения с просьбой обновить сведения о товаре.

Кишечную палочку нашли в бургерах пяти ресторанов Москвы

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