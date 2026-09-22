"Мираторг" опроверг наличие сои в своих наггетсах

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Соя не используется при производстве наггетсов "Мираторг", несмотря на информацию, размещенную в карточках продукции на сайтах некоторых торговых сетей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В "Мираторге" заявили, что после публикации телеграм-канала "SHOT ПРОВЕРКА" провели внутреннюю проверку рецептуры и производственной документации. В компании подтвердили, что в составе продукта нет ни соевых пищевых волокон, ни изолированного соевого белка, поэтому маркировка "без сои" на упаковке соответствует фактическому составу.

По данным компании, ошибочные сведения могли остаться на сайтах торговых сетей после изменения упаковки и ребрендинга продукции. "Мираторг" направил партнерам обращения с просьбой обновить информацию о товаре.

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