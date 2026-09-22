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22 сентября, 11:57

Общество

"Мираторг" опроверг наличие сои в своих наггетсах

Фото: 23RF.com/mkstudio1

Соя не используется при производстве наггетсов "Мираторг", несмотря на информацию, размещенную в карточках продукции на сайтах некоторых торговых сетей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В "Мираторге" заявили, что после публикации телеграм-канала "SHOT ПРОВЕРКА" провели внутреннюю проверку рецептуры и производственной документации. В компании подтвердили, что в составе продукта нет ни соевых пищевых волокон, ни изолированного соевого белка, поэтому маркировка "без сои" на упаковке соответствует фактическому составу.

По данным компании, ошибочные сведения могли остаться на сайтах торговых сетей после изменения упаковки и ребрендинга продукции. "Мираторг" направил партнерам обращения с просьбой обновить информацию о товаре.

Ранее Роспотребнадзор нашел опасные микроорганизмы в продукции "Ермолино", продававшейся в Санкт-Петербурге. Голубцы "Сельские" из точки на проспекте Культуры оказались заражены сальмонеллой, а котлеты "Домашние" с чесноком из магазина на Народной улице – листерией.

Выпустило обе партии АО "Инвест Альянс" из Калужской области. Столкнувшись с претензиями, производитель провел свое исследование и заявил, что никаких опасных бактерий у него нет.

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