Суд взыскал с компании основателя Readovka Костылева около 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арбитражный суд Москвы взыскал около 1 миллиарда рублей с ООО "Бархат Тим" – организации основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, с компании в пользу АНО "Конгрессно-Выставочное Бюро города Москвы" взыскана задолженность по двум договорам поставки в размере около 977 миллионов рублей, а также 5,3 миллиона рублей расходов по госпошлине.

Кроме того, столичный арбитраж вернул истцу из федерального бюджета госпошлину в размере чуть более 645 тысяч рублей. Представители "Бархат Тим" пока не обжаловали решение в апелляционной инстанции.

Дело рассматривалось в отсутствие ответчика, он не явился на заседание, хотя был извещен надлежащим образом, отзыв не представил и иск не оспорил.

По версии следствия, Костылев причастен к хищению более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ в рамках контрактов на поставку БПЛА, а также к неисполнению обязательств по госконтрактам.

Костылев был задержан в конце февраля. В связи с хищением открыто уголовное производство, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По решению суда журналиста отправили в СИЗО. В середине апреля ему продлили арест. Сам Костылев свою вину не признал. Он также попросил не заключать его под стражу из-за состояния здоровья после аварии.